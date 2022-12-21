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НовостиОбщество21 декабря 2022 4:58

В Башкирии предложили ввести выплаты донорам, бесплатно сдавшим кровь более ста раз

Местный парламент одобрил соответствующий законопроект в первом чтении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект о введении ежегодной выплаты в 5 тыс. рублей донорам, сдавшим бесплатно кровь более ста раз

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект о введении ежегодной выплаты в 5 тыс. рублей донорам, сдавшим бесплатно кровь более ста раз

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект о введении ежегодной выплаты в 5 тыс. рублей донорам, сдавшим бесплатно кровь более ста раз. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Расходы республиканского бюджета на реализацию закона составят 815 тысяч рублей в год. Донорство крови – очень важный и доступный многим вид благотворительности. Каждая процедура – это, вполне возможно, чья-то спасенная жизнь, а то и не одна, – отметил спикер Константин Толкачев.

Он добавил, что сейчас в республике насчитывается более 160 человек, регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови.