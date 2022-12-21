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НовостиОбщество21 декабря 2022 4:19

В Уфе после непродолжительных морозов температура воздуха поднимется до 0°

На фоне потепления в республике ухудшатся погодные условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В конце рабочей недели в Башкирии увеличится интенсивность осадков и усилится ветер

В конце рабочей недели в Башкирии увеличится интенсивность осадков и усилится ветер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе после непродолжительных морозов на этой неделе температура воздуха поднимется до 0°. Такой прогноз дает региональный Гидрометцентр.

Сегодня, 21 декабря, по республике пройдет небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров покажут -11,-16°.

В четверг, 22 декабря, в регионе сохранится небольшой снег, в том числе с низовыми метелями. Ветер сменит направление на южное и юго-западное, днем возможны порывы до сильного. Температура ночью -20,-25° (при прояснениях до -30°), днем -7,-12°.

В пятницу, 23 декабря, интенсивность осадков увеличится: в Башкирии пройдет снег – в том числе и мокрый, – а также поднимется метель. На дорогах возникнут заносы и накат. Вероятность усиления ветра останется высокой. На фоне ухудшения погодных условий поднимется и температура воздуха: ночью -8,-13°, днем 0,-5°.