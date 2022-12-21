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НовостиОбщество21 декабря 2022 3:38

Утром 21 декабря в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Утренний час пик в самом разгаре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром,21 декабря, на улицах Уфы зафиксировали 7-балльные пробки

Утром,21 декабря, на улицах Уфы зафиксировали 7-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, в среду 21 декабря, на улицах Уфы затруднено дорожное движение. Сервис Яндекса оценивает пробки в семь баллов.

Заторы наблюдаются на Нагаевском шоссе, улицах Колгуевской, Заки Валиди и Сочинской, имени Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева, частично – на проспекте Октября (в сторону центра города). В северной части города трафик загружен на улице Александра Невского, Сельской Богородской и Перспективной.

Согласно прогнозам, более свободным движение на дорогах башкирской столицы будет к десяти часам утра.