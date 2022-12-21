Утром 21 декабря в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Утром,21 декабря, на улицах Уфы зафиксировали 7-балльные пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, в среду 21 декабря, на улицах Уфы затруднено дорожное движение. Сервис Яндекса оценивает пробки в семь баллов.

Заторы наблюдаются на Нагаевском шоссе, улицах Колгуевской, Заки Валиди и Сочинской, имени Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева, частично – на проспекте Октября (в сторону центра города). В северной части города трафик загружен на улице Александра Невского, Сельской Богородской и Перспективной.

Согласно прогнозам, более свободным движение на дорогах башкирской столицы будет к десяти часам утра.