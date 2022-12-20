В Башкирии МРОТ в 2023 году превысит 18 тыс. рублей

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В Башкирии МРОТ в 2023 году превысит 18 тысяч рублей. Об этом рассказал пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Недавно на официальном портале правовой информации опубликован закон об увеличении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда до 16 242 рублей в месяц. С учетом районного коэффициента в 15%, который установлен в Башкирии, для жителя республики МРОТ составит 18 678 рублей (до вычета НДФЛ).

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, в МРОТ не включаются оплата за работу сверхурочную и в ночное время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. Это же и касается оплаты труда во вредных условиях. То есть, в МРОТ включаются выплаты, которые начисляются за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях.