В Уфе 25 декабря запустят бесплатный новогодний шаттл

Автобусный шаттл будет ходить прямиком до набережной реки Белой Фото: ufacity.info

В воскресенье, 25 декабря, в Уфе с запустят новогодний автобусный шаттл. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Транспорт будет работать для жителей и гостей башкирской столицы, которые планируют во время новогодних каникул посетить на набережной реки Белой резиденцию Деда Мороза и большой каток.

Шаттл будет работать каждый день до 8 января с 16:00 до 22:00 часов, по маршруту «Монумент дружбы – улица Набережная реки Белой». Проезд – бесплатный.

Также уфимская мэрия рассказала, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт.