В Башкирии на выполнение социальных обязательств потратили 175 млрд рублей

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В Башкирии на выполнение социальных обязательств потратили 175 миллиардов рублей. Об этом на недавнем заседании регионального правительства рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы кабмина, за период с января по ноябрь текущего года в казну Башкирии поступило 244 миллиардов рублей доходов. Это на 15,6% больше, чем в тот же период в 2021-ом.

– При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 28 миллиардов рублей, что на 20,5% выше прошлогоднего уровня. Безвозмездные поступления выросли на 6,7% и составили почти 79 миллиардов рублей, – заявил Назаров.

Также премьер отметил, что динамика доходов позволила ощутимо увеличить и объем расходной части бюджета. С январь по ноябрь 2022-го было потрачено 246 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем годом ранее. Примечательно, что две трети расходов (175 миллиардов) было направлено на выполнение социальных обязательств.