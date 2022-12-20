Следком Башкирии проверяет факт нападения бездомной собаки на ребенка

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Следственный комитет Башкирии проверяет факт нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в Нефтекамске. Случившееся зафиксировала видеокамера. Запись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как несовершеннолетнему удается отбиться от агрессивных животных, после чего ему помогает прохожая.

Региональный СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

– В ходе проверки действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, – заявил Следком Башкирии.