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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:16

В Уфе в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

А после праздничных мероприятий граждане смогут добраться до дома на троллейбусах
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Уфе продлят работу общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Как сообщают городские власти, с 22:00 автобусы будут ездить до городских и районных праздничных площадок с интервалом 15-20 минут. Работа общественного транспорта будет продлена до 02:00 1 января.

После праздничных мероприятий граждане смогут добраться до дома на троллейбусах. Для этого обеспечат накопление транспорта на остановках «Гимназия им. Г. Гарипова» и «Госцирк». Также на разворотном кольце возле Госцирка будут ждать пассажиров трамваи.