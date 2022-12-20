Путин наградил звездой Героя России уроженца Башкирии

Фото: vk.com/bashbat

Президент России Владимир Путин наградил звездой Героя России уроженца башкирского города Октябрьский Степана Белова.

Молодой танкист принимает участие в специальной военной операции с самого ее начала. Благодаря своим действиям ему удалось первым зайти в населенный пункт, отбросить противника и создать условия для того, чтобы российские войска без потерь заняли поселение.

– На сегодняшний день слаженными действиями его роты уничтожено 20 танков, 9 БМП и определенное количество живой силы противника, его опорные и командные пункты, – рассказали в телеграм-канале башкирских добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова.

За свои действия Степан Белов был награжден Медалью Суворова и Орденом Мужества.