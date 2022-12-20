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Сегодня, 20 декабря, в Уфе вручили награды военным и росгвардейцам. Об этом рассказал пресс-служба главы Башкирии.

В церемонии принял участие руководитель республики Радий Хабиров. Он поблагодарил награждаемых за доблестную службу, мужество, отвагу и верность присяге.

– На вас, на российское воинство смотрит с надеждой вся страна, ваши семьи, родные и близкие, ваши земляки. Судьба Отечества, его будущее – в ваших руках, – заявил глава Башкирии.

Напомним, сегодня же на Советской площади в Уфе состоялись проводы башкирского добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Он будет участвовать в специальной военной операции.