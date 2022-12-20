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В Башкирии выделят субсидии на покупку техники для перевозки отходов. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Проект постановления, который предполагает возмещение из республиканской казны части затрат на приобретение спецтехники для транспортировки отходов, был рассмотрен на недавнем совещании в правительстве Башкирии. По данным властей, доля отходов, направленных на обработку составляет 44,2% от общей массы. Это на 5,8% больше среднего показателя по округу.

Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов утверждает, что в регионе оборудование мусоросортировочных комплексов изношено в среднем на 70%. Предлагаемый проект позволит возместить до 40% регоператоров и операторов на закупку техники, оборудования для МСК и участков биокомпостирования и раздельного сбора отходов.

Премьер-министр республики Андрей Назаров одобрил проект и попросил Минфин предусмотреть в бюджете средства на его реализацию.