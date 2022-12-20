В Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе зафиксированы семибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Столпотворения из автомобилей образовались на многих ключевых городских дорогах. Заторы появились улицах Колгуевская, Комсомольская, Менделеева, Уфимское шоссе, Сельская Богородская, Пушкина, Цюрупы, Карла Маркса, Рихарда Зорге, бульваре Ибрагимова, а также на проспектах Октября и Салавата Юлаева.

Напомним, пробки в столице Башкирии стали регулярным явлением. В прошлый раз большие заторы образовались вчера утром. Тогда «Яндекс. Пробки» оценил ситуацию на дорогах в семь баллов. Накануне в Уфе прошел ледяной дождь, сегодня ожидается повторение непогоды.