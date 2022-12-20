Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 22 декабря в Уфе перекроют участок улицы Крупской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке от здания №19 до перекрестка с улицей Кирова. Ограничения вступят в силу в 07:00 и продлятся восемь часов – до 15:00. Перекроют территорию из-за подготовки и проведения Республиканской новогодней елки.

Уфимская мэрия просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендует учитывать перекрытие движения при планировании поездок