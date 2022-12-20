Из Уфы в Алматы запустят прямые авиарейсы

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С завтрашнего дня, 21 декабря, из Уфы в Алматы будут запущены прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Осуществлять полеты будет компания «Utair». Самолеты Boing-737-500, которые способны уместить на своем борту 126 пассажиров, будут летать в казахский город раз в неделю – каждую среду.

– Напомним, что из Уфы в Алматы также выполняет рейсы авиакомпания Red Wings, – отметили представители международного аэропорта «Уфа».

Билеты на рейсы можно приобрести на сайте перевозчика или же оформить через авиакассу аэропорта по телефонам +7 (347) 229-57-72, +7 (347) 229-56-23 и +7 (347) 229-58-89.