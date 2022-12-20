Башкирский коллектив «Ак тирма» поучаствовал в съемках новогоднего выпуска «Поле Чудес»

Фото: https://vk.com/batirshina1

Участники фольклорного коллектива «Ак тирма» из Башкирии выступили перед Якубовичем во время записи новогодней серии «Поле Чудес».

Музыку и культуру Башкирии знают далеко за ее пределами. Так сложилось, в том числе, благодаря выступлениям артистов. Накануне в записи программы «Поле Чудес» поучаствовали участники башкирского коллектива «Ак тирма».

В шоу пригласили выступить народные коллективы со всех уголков России. Из-за непогоды несколько из них не смогли прилететь в Москву. Тогда режиссеры программы неожиданно пригласили поучаствовать в записи коллектив из Башкирии, который находился в Москве.

«Ак тирма» выступили перед Якубовичем и другими участниками шоу с частушками. Газета «Республика Башкортостан» сообщает, что кубызист коллектива и сам принял участие в игре.

Посмотреть новогодний выпуск шоу с участием башкирских музыкантов можно 30 декабря.