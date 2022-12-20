В Башкирии ожидаются снегопады и морозы до -28°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 21 декабря, в Башкирии ожидаются снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие снегопады. В юго-восточных районах республики, как отмечают специалисты, существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный, северо-западный пять-десять метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -17,-22°, а при прояснениях – даже до -23,-28°. Днем будет теплее, воздух прогреется до -11,-16°.

Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы. Из-за осадков видимость ухудшится до одного-двух километров.