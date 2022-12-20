Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии COVID-19 за сутки заразился 261 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, с 2020 года коронавирусом в республике заразилось 340 062 человека. В настоящее время в ковид-госпиталях проходят лечение 195 жителей Башкирии, среди них 136 граждан – лица старше 60 лет. Стараются побороть коварную болезнь на дому 1 827 пациентов, 548 человек из которых – пожилые люди.

С начала пандемии удалось одолеть COVID-19 332 091 жителю Башкирии, за минувшие 24 часа – 359.

В республике продолжается прививочная кампания . За прошедшее сутки первый компонент вакцины от коронавируса получило 2 759 человек (всего – 3 509 938), второй – 2 840 (3 324 929).