С начала 2022 года жертвами нападения собак стали более 5,5 тыс. жителей Башкирии

За 11 месяцев текущего года собаки напали на 5 571 жителя Башкирии. Это 64% от общего числа обратившихся за антирабической помощью после повреждений, полученных от животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 11 месяцев текущего года собаки напали на 5 571 жителя Башкирии. Это 64% от общего числа обратившихся за антирабической помощью (8 645) после повреждений, полученных от животных. Об этом 19 декабря сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Остается на высоком уровне обращаемость детей за медицинской помощью от нападений животных – 2713 человек (31,4%). При этом в 74% случаях повреждения получены от собак, – передали в ведомстве.

С начала 2022 года в Башкирии было зарегистрировано 11 случаев бешенства в 10 муниципалитетах: три среди диких животных (две лисы и одна рысь), семь – у домашних (четыре кошки, три собаки) и один случай у крупного рогатого скота. Только за ноябрь и неполный декабрь в регионе выявили пять случаев бешенства.