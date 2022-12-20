В Башкирии 8-летняя девочка отравилась самогоном, приняв его за «Колу»

В Туймазинском районе Башкирии вечером 19 декабря 8-летняя девочка отравилась самогоном, приняв его за «Колу» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Туймазинском районе Башкирии вечером 19 декабря 8-летняя девочка отравилась самогоном, приняв его за «Колу». Ее доставили в реанимацию местной больницы. Об этом со ссылкой на источник в медицинской сфере сообщил «Башинформ».

По предварительным данным, самогон был залит в бутылку из-под «Колы» и стоял в холодильнике. Школьница приняла его за популярный напиток и выпила спиртосодержащую жидкость. После этого ей стало плохо.

Уточняется, что девочка воспитывается в благополучной семья. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.