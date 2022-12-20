В Башкирии на карантин по ОРВИ закрыли 158 классов в 50 школах

В Башкирии на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли 158 классов в 50 школах и 19 групп в 13 детсадах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли 158 классов в 50 школах и 19 групп в 13 детсадах. Три школы – в Уфе, Аскинском и Калтасинском районе – полностью приостановили свою работу. Об этом 20 декабря сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Среди детского населения максимальное прирост [заболеваемости] наблюдается в возрастной группе 7-14 лет, заболеваемость увеличилась на 21,8%, среди детей 3-6 лет – на 19,6 %, – передали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Башкирии превышен на 123,8%.