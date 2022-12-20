Правительство Башкирии утвердило порядок передачи жилищных сертификатов сиротам

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления жилищных сертификатов сиротам старше 23 лет

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления жилищных сертификатов сиротам старше 23 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации 20 декабря.

Сертификаты будут иметь денежный номинал, который будет равняться произведению площади квартиры в 33 кв. м и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Ранее Минстрой России предложил утвердить в Башкирии среднерыночную стоимость жилья в размере 97,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Сертификаты будут выдавать при соблюдении ряда условий: получателю нельзя состоять на учете у нарколога по лечению алкоголизма и наркомании, он должен работать как минимум в течение последних шести месяцев по трудовому договору либо быть индивидуальным предпринимателем/самозанятым на протяжении года.

Ранее в парламенте Башкирии рассказали, что ежегодно квартирами в республике обеспечиваются не более 18% нуждающихся. В то же время неисполненными остаются 800 судебных решений, обязывающих чиновников предоставить жилплощадь сиротам. Причиной этого чаще всего является недостаточное финансирование и сложности с покупкой готовых квартир. В начале текущего года на учете состояло более 7,6 тыс. детей-сирот, 934 из них достигли 23-летнего возраста.