Прокуратура Башкирии проверит ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали четыре пассажира

фото: ГИБДД РБ

Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту ДТП с микроавтобусом Toyota Noah в Хайбуллинском районе, где пострадали четыре пассажира. Они были в числе семи попутчиков, которых лишенный прав водитель иномарки набрал через соцсети для поездки между Акъяром и Сибаем.

Надзорное ведомство передало, что контролирует установление «всех обстоятельств случившегося, а также даст оценку действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, а также исполнения требований административного законодательства». При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ДТП произошло днем 19 декабря. На 80-м километре трассы Сибай-Акъяр в условиях сильного гололеда Toyota врезалась в барьерное ограждение. Четырех пострадавших пассажиров доставили в больницу. Среди них была 15-летняя девочка. В ходе разбирательства выяснилось, что находящийся за рулем автомобиля мужчина был лишен водительских прав два месяца назад.