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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:55

Компания холдинга «Ростеха» купит в Уфе бывшее бомбоубежище за 3,7 млн рублей

Оно располагается в подвале здания по улице Центральной в Демском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
«Уфимское агрегатное купит в Уфе помещение бывшего бомбоубежища за 3,77 млн рублей

«Уфимское агрегатное купит в Уфе помещение бывшего бомбоубежища за 3,77 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Уфимское агрегатное производственное объединение», входящее в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», купит в Уфе помещение бывшего бомбоубежища за 3,77 млн рублей. Компания стала единственным участником аукциона, который организовало башкирское управление Росимущества. Об этом 20 декабря сообщил «РБК-Уфа».

Бывшее бомбоубежище находится в подвале площадью 1,4 тыс. кв. метров в здании по улице Центральной, 80 в Демском районе, где располагается цех по литейному и керамическому производству «Технодинамики». Имущество, которое намерено приобрести «Уфимское агрегатное производственное объединение», числилось в федеральной собственности. В 2018 году бомбоубежище сняли с учета МЧС.