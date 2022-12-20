При пожаре в жилом доме в Стерлитамаке сотрудники МЧС спасли шестерых человек

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в башкирском городе Стерлитамаке сотрудники МЧС спасли шестерых человек. Инцидент произошел поздним вечером 19 декабря на улице Кочетова. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

– На кухне трехкомнатной квартиры произошло горение домашнего имущества, – передали в МЧС. – Звеном газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестничным маршам спасено 6 взрослых человек.

фото: МЧС РБ

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось меньше 20 минут. Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель МЧС.