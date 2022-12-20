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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:57

В 2022 году в Башкирии к уголовке за уклонение от службы в армии привлекли четырех человек

По словам военкома республики, «основная масса призывников охотно идет защищать Родину»
Источник:kp.ru
В 2022 году в Башкирии к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии привлекли четырех человек

В 2022 году в Башкирии к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии привлекли четырех человек

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2022 году в Башкирии к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии привлекли четырех человек. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил «Башинформ».

– Основная масса призывников охотно идет защищать Родину, случаи уклонения единичные, но они есть. Нарушителей привлекаем к административной ответственности, но есть несколько дел, переданных в Следственный комитет, – отметил в беседе с агентством военный комиссар республики Михаил Блажевич.

Ответственность за уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы предусмотрена статьей 328 уголовного кодекса России. Наказание по ней – это штраф в 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в текущий осенний призыв Башкирия отправит в армию более 4 тыс. срочников.