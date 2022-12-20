На Центральном рынке в Уфе затопило подземный пешеходный переход

фото: мэрия Уфы

В Уфе возле Центрального рынка затопило подземный пешеходный переход. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в мэрии.

– На место утечки воды незамедлительно была направлена аварийная бригада «Уфаводоканала» для исследования сетей на предмет возможных неисправностей. Допуск людей в подземный переход временно закрыт, – передали в администрации.

Там добавили, что инцидент находится на контроле городских служб. Они выясняют причины утечки воды и принимают меры по ее ликвидации.

Напомним, вчера, 19 декабря, в Уфе из-за резкого потепления подтопило дороги на нескольких улицах.