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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:38

На Центральном рынке в Уфе затопило подземный пешеходный переход

На время откачки воды его закрыли
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

В Уфе возле Центрального рынка затопило подземный пешеходный переход. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в мэрии.

– На место утечки воды незамедлительно была направлена аварийная бригада «Уфаводоканала» для исследования сетей на предмет возможных неисправностей. Допуск людей в подземный переход временно закрыт, – передали в администрации.

Там добавили, что инцидент находится на контроле городских служб. Они выясняют причины утечки воды и принимают меры по ее ликвидации.

Напомним, вчера, 19 декабря, в Уфе из-за резкого потепления подтопило дороги на нескольких улицах.