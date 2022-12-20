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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:14

Глава Башкирии подписал закон о выделении древесины семьям погибших участников СВО

На поддержку могут рассчитывать вдовы или родители военнослужащих
Источник:kp.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, предусматривающий приоритетное выделение древесины семьям погибших участников специальной военной операции

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, предусматривающий приоритетное выделение древесины семьям погибших участников специальной военной операции

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал принятый местным парламентом закон, предусматривающий приоритетное выделение древесины семьям погибших участников специальной военной операции. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Вдовы либо родители, усыновители погибших бойцов, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, наделены преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Согласно норме, на строительство жилого дома родные участников СВО могут получить до 110 кубометров древесины раз в 25 лет, на ремонт жилья – до 25 кубометров раз в пять лет, на строительство надворных построек – до 50 кубометров раз в пять лет.

Со ссылкой на данные Минлесхоза Башкирии, в Госсобрании передали, что в республике было подано 12 тыс. заявлений на получение древесины, 2 тыс. из них поступило от льготников, претендующих на приоритетное право в предоставлении леса. В число последних и были включены семьи погибших участников СВО.