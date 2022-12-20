Глава Башкирии подписал закон о выделении древесины семьям погибших участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, предусматривающий приоритетное выделение древесины семьям погибших участников специальной военной операции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал принятый местным парламентом закон, предусматривающий приоритетное выделение древесины семьям погибших участников специальной военной операции. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Вдовы либо родители, усыновители погибших бойцов, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, наделены преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Согласно норме, на строительство жилого дома родные участников СВО могут получить до 110 кубометров древесины раз в 25 лет, на ремонт жилья – до 25 кубометров раз в пять лет, на строительство надворных построек – до 50 кубометров раз в пять лет.

Со ссылкой на данные Минлесхоза Башкирии, в Госсобрании передали, что в республике было подано 12 тыс. заявлений на получение древесины, 2 тыс. из них поступило от льготников, претендующих на приоритетное право в предоставлении леса. В число последних и были включены семьи погибших участников СВО.