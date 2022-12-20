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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:27

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРИ в Башкирии превышен на 123,8%

За последнюю неделю было зарегистрировано 48 тыс. случаев острых респираторных инфекций
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Основную долю заболевших – 39,8% – составляют дети младше 14 лет

Основную долю заболевших – 39,8% – составляют дети младше 14 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Башкирии превышен на 123,8%. Об этом 19 декабря сообщил местный Роспотребнадзор.

Как передали в ведомстве, за последнюю неделю было зарегистрировано 48 тыс. случаев ОРИ. Прирост заболеваемости за то же время составил 28,8%. Основную долю заболевших – 39,8% – составляют дети младше 14 лет.

Накануне Роспотребнадзор также объявил о завершении вакцинации от гриппа в Башкирии. Прививку сделали 50,3% жителей региона (2 млн человек). Также ведомство высказалось о введении QR-кодов вакцинации на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.