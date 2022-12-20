В Башкирии четыре пассажира пострадали при ДТП с лишенным прав водителем Toyota

фото: ГИБДД РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии четыре пассажира пострадали при ДТП водителем минивэна, который был лишен прав. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла после полудня 19 декабря на 80-м километре трассы Сибай-Акъяр рядом с селом Подольск. Там 31-летний местный житель за рулем Toyota Noah врезался в барьерное ограждение

– Четыре пассажира получили травмы, в том числе 15-летняя девочка. Известно, что водитель два месяца назад был лишён водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, – передала дорожная полиция.

В ведомстве добавили, что всего в салоне минивэна находились семь пассажиров. Водитель набрал их в качестве попутчиков через соцсети. Они ехали из Сибая в Акъяр.