Руководитель аппарата правительства Башкирии вышел на связь из зоны СВО

кадр видео: vk.com // Азамат Абдрахманов

Руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов вышел на связи из зоны специальной военной операции. В своих соцсетях он рассказал, что региональная организация ветеранов боевых действий «Боевое братство» привезла гуманитарный конвой для бойцов из республики.

– Здесь все самое необходимое: продукты, теплые вещи, бензогенераторы, и, конечно же, именные посылки от родственников, которые особенно поднимают боевой дух каждого солдата (их складывают отдельно), – написал чиновник.

Он опубликовал видео с передовой, где сейчас находится третий батальон третьего полка. В него входят жители Уфы, Ишимбая, Стерлитамака, Салавата, а также Стерлибашевского и Зианчуринского районов.