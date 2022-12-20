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НовостиОбщество20 декабря 2022 4:03

Жители Уфы второй год подряд снижают расходы на празднование Нового года

Средний бюджет на торжество составит 17,2 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жители Уфы намерены потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы без учета покупки подарков 17,2 тыс. рублей

Жители Уфы намерены потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы без учета покупки подарков 17,2 тыс. рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Уфы намерены потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы без учета покупки подарков 17,2 тыс. рублей. Это меньше, чем было в 2020 (19,3 тыс.) и 2021 (18,7 тыс.) годах. Такие данные по итогам опроса 19 декабря озвучил портал по поиску работы SuperJob.

В среднем россияне потратят на празднование Нового года по 17,5 тыс. рублей. В 2021 году сумма была больше на 1 тыс. Самый большой праздничный бюджет в Москве (22,1 тыс.), Санкт-Петербурге (19,3 тыс.) и Красноярске (18,2 тыс.), самый скромный – в Волгограде (13,5 тыс.), Нижнем Новгороде (14,3 тыс.) и Перми (15 тыс.).