Жители Уфы второй год подряд снижают расходы на празднование Нового года

Жители Уфы намерены потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы без учета покупки подарков 17,2 тыс. рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Уфы намерены потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы без учета покупки подарков 17,2 тыс. рублей. Это меньше, чем было в 2020 (19,3 тыс.) и 2021 (18,7 тыс.) годах. Такие данные по итогам опроса 19 декабря озвучил портал по поиску работы SuperJob.

В среднем россияне потратят на празднование Нового года по 17,5 тыс. рублей. В 2021 году сумма была больше на 1 тыс. Самый большой праздничный бюджет в Москве (22,1 тыс.), Санкт-Петербурге (19,3 тыс.) и Красноярске (18,2 тыс.), самый скромный – в Волгограде (13,5 тыс.), Нижнем Новгороде (14,3 тыс.) и Перми (15 тыс.).