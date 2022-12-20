Объем господдержки занятости сельского населения Башкирии в 2022 году вырос на 50%

В Башкирии объем федеральной и региональной государственной поддержки занятости сельского населения вырос на 50%: с 16,2 млн рублей в 2021 году до 24,3 млн в 2022 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии объем федеральной и региональной государственной поддержки занятости сельского населения вырос на 50%: с 16,2 млн рублей в 2021 году до 24,3 млн в 2022. Помощь получили 106 производителей и переработчиков сельхозпродукции. Им возместили затраты по заключенным ученическим договорам и соглашениям о целевом обучении на 130 обучающихся, а также часть затрат на оплату труда и проживание 340 студентов-практикантов. Об этом 20 декабря сообщил региональный Минсельхоз.

– С текущего года в программу [содействия занятости сельского населения] внесены изменения. Теперь господдержкой могут воспользоваться и предприятия по переработке сельхозпродукции при условии, что они ведут деятельность на сельских территориях. Также с этого года возместить затраты по ученическим договорам, кроме высших учебных заведений, могут и колледжи, ведущие подготовку по сельскохозяйственным специальностям. В случае с колледжами возмещение затрат пока составляет 30%, при обучении в аграрном вузе республики ставка субсидий – 90%, – пояснил глава ведомства Ильшат Фазрахманов.

В Минсельхозе Башкирии добавили, что в 2020 году республика занята первое место среди регионов России по эффективности федеральной программы содействия занятости сельского населения, а в 2021 году – второе.