Роспотребнадзор высказался о введении QR-кодов в Башкирии из-за ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор Башкирии высказался о введении QR-кодов вакцинации в республике на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Башкирии высказался о введении QR-кодов вакцинации в республике на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство прокомментировало такую возможность в своем телеграм-канале 19 декабря.

– Не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ, – отметили в надзорном органе. – Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

В то же время Роспотребнадзор призвал население соблюдать меры профилактики: часто мыть руки с мылом, умывать лицо и промывать дыхательные пути после возвращения домой, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и обрабатывать гаджет дезсредствами.

Накануне ведомство также объявило о завершении вакцинации от гриппа в Башкирии. Прививку сделали 50,3% жителей региона. В тот же день глава республики призвал крупные предприятия продолжить вакцинацию сотрудников.

По данным Минздрава Башкирии, с начала эпидемического сезона 6 сентября в республике было зарегистрировано 4 тыс. случаев ОРВИ. Недельный рост заболеваемости составил 28%.

Напомним, система QR-кодов и сертификатов о вакцинации от коронавируса действовала в Башкирии с октября 2021 года. Без них нельзя было посещать торговые центры, крупные кафе, учреждения культуры и фитнес-клубы. Ограничение было снято местными властями уже в феврале 2022 года. Тогда это мотивировали достижением коллективного иммунитета.