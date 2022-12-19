В Башкирии оттепель сменится морозами до -30°

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии оттепель сменится сильными морозами. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.

Завтра, 20 Декабря, в республике ожидаются снегопады. В некоторых районах образуется гололед, а на дорогах – гололедица. Ветер будет северо-западный, западный умеренный. Ночь температура воздуха составит -14,-19°, при прояснениях – до -24°, днем – -10,-15°.

В среду, 21 декабря, в некоторых районах Башкирии пройдут небольшие снегопады. Ветер будет северный с переходом на южный умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до -17,-22°, местами – до -27°. Днем ожидается -12,-17°.

В четверг, 22 Декабря, по республике местами прогнозируется небольшой снег. Ветер, как и днем ранее, ожидается северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью упадет -20,-25°, местами до -30°. Днем термометры покажут -7,-12°.