В Уфе аферист лишил 27-летнюю девушку более 2 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе аферист лишил 27-летнюю девушку крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

С неизвестного номера уфимке позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Он предложил ей легкий заработок, для которого нужно было зарегистрироваться на сайте и перевести якобы на свой открытый счет деньги. Гражданка поверила мошеннику и согласилась его условия. Она взяла кредит и перевела мошеннику более двух миллионов рублей. После этого «банкир» исчез.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».