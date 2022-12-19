В Башкирии 42-летний мужчина после пьянки с несовершеннолетними были избит и ограблен

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак 42-летний мужчина после пьянки с несовершеннолетними были избит и ограблен. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Правоохранителями установлено, что потерпевший пошел в магазин за алкоголем и по дороге познакомился с двумя 17-летнимим парнями. Он пригласил их домой для совместного застолья. Трое мирно выпивали и спустя время гости решили удалиться. Мужчина предложил остаться у него и продолжить посиделки, однако одного из молодых людей эта идея разозлила и завязалась драка, которую пытался остановить второй гость, но все было тщетно.

В итоге стерлитамаковец был жестоко избит, а после потасовки парни вынесли из его квартиры музыкальную колонку, компьютерный блок и смарт-часы.

17-летние подозреваемые были установлены и задержаны старшим участковым. Оба молодых человека во всем сознались. Все похищенное у них было изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Кража». Парням грозит до 12 лет тюрьмы лишения свободы.