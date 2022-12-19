«Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в серии буллитов в домашнем матче КХЛ

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Сегодня, 19 декабря, «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» в серии буллитов в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

В основное время на 15 минуте омичам в ворота забросил шайбу Александр Хмелевский. На 36-ой гости ответили голом Владимира Ткачева. В серии буллитов он же и принес победу «Авангарду». Таким образом, встреча завершилась счетом 2:1.

«Салават Юлаев» с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, позицией ниже с 48 очками идет «Авангард».

Следующий матч «СЮ» состоится послезавтра – 21 декабря на «Уфа-Арене». Соперником команды выступит хабаровский «Амур».