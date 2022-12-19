В Башкирии средний размер пенсий превысил 18 тыс. рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии средний размер превысил 18 тысяч рублей. Это следует из данных опубликованных специалистами Башстата.

Согласно статистике, на октябрь текущего года в республике зарегистрировано 1 153 434 человек пенсионного возраста. Из них работающими являлись 177 048, хотя ранее их было больше (сентябрь – 182 653, август – 186 445, июль – 188 657, июнь – 188 301).

На начало октября средний размер назначенных пенсий в республике составил 18 017,8 рублей. По данным Башстата, данный показатель в предыдущие месяцы был меньше: сентябрь – 17 978,5, август – 17 952,4, июль – 17 912,9, июнь – 17 910,1.