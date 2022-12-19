Дмитрий Губерниев призвал Минспорта Башкирии привести в порядок лыжную базу в Туймазах

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире призвал Министерство спорта Башкирии привести в порядок лыжную базу в Туймазах.

– Там чудовищное состояние лыжной базы. Ощущение, что там можно снимать фильм про восстание рабов под предводительством Спартака – даже не про 19 век. Министр спорта Башкортостана, обращаюсь к Вам, проверьте, пожалуйста. Потому что трассы нет, детям негде выступать, бегать. Разобраться, будьте добры, спортивные власти республики. Пожалуйста, помогите людям. Но бывает и такое, но думаю, что после обращения ситуация будет меняться. Туймазы, поможем, не переживайте! – заявил Губерниев.

Напомним, недавно Дмитрий Губерниев приезжал в Уфу, чтобы четвертый этап Кубка России по биатлону. Он также потренировался на экотропе «Уфимское ожерелье» и остался ей очень доволен.