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В Башкирии из-за ОРВИ и гриппа карантин объявлен в 14 школах. Об этом в эфире телеканала БСТ сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

На сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой министр регионального здравоохранения Айрат Рахматуллин заявил, что к концу минувшей недели показатель заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом в Башкирии достиг 119,7 на 100 тысяч человек.

Согласно информации республиканского Роспотребнадзора, в общей сложности с начала эпидемиологического сезона гриппом и ОРВИ заболело 404 966 граждан региона.