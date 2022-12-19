В Башкирии из-за непогоды отменили 7 пригородных поездов

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В Башкирии из-за непогоды отменили несколько пригородных поездов. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщает ведомство, из-за неблагоприятных погодных условий пришлось задержать шесть пассажирских поездов, следующих по маршрутам Нижневартовск –Адлер, Астрахань-Нижневартовск, Самара-Владивосток, Новосибирск – Белгород, Симферополь-Пермь, Махачкала-Тюмень. Также было задержано два пригородных рейса Раевка-Абдулино и Уфа-Улу-Теляк.

Отменить пришлось семь пригородных поездов: Абдулино-Похвистнево, Абдулино-Приютово, Приютово-Уфа, Раевка-Уфа, Абдулино-Раевка, Уфа-Аша, Аша-Уфа

– В настоящее время задержанные поезда следуют по маршруту. Куйбышевская железная дорога предпринимает все возможные меры по сокращению опоздания поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, – сообщила пресс-служба.