В Уфе открылись лыжные гонки «Роснефти»

Сезон зимних спортивных праздников «Лыжня Роснефти» сотрудники нефтяной компании открыли 18 декабря в Уфе, где прошли первые соревнования серии. В программе были заезды на дистанциях от 3 км до 10 км, а также детские дистанции в 1 км и 500 м. На старт вышло 309 человек. Градусник показывал температуру в -2, а снежный покров обеспечил отличную трассу.

Для участников и гостей работала полевая кухня и детский уголок, где дети могли провести время под присмотром аниматоров, играя и рисуя. Были обеспечены тёплые раздевалки, камера хранения и удобная регистрация на старты. Участники могли самостоятельно подготовить лыжи для гонки, или воспользоваться услугой профессиональных сервисменов. А праздничную атмосферу создавали ведущий и зажигательный DJ.

Всего в соревнованиях было представлено 7 дистанций: 10 км среди мужчин, 5 км среди мужчин и женщин, 3 км среди женщин, 1 км среди юниоров 12-14 и 15-17 лет, а также дистанция для самых маленьких в 500 м среди ребят 9-11 лет. АНК «Башнефть» представляли на соревнованиях лыжники из нескольких предприятий компании («Башнефть-Добыча», «Башнефть-Полюс», «Уфаоргсинтез», «Башнефть-Розница» и другие).

Самые быстрые участники были торжественно награждены грамотами. Корпоративный лыжный праздник проводился в столице Башкортостана впервые, но теперь станет постоянным.

НК «Роснефть» проводит политику социальной ответственности в области развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Компания строит стадионы и спортивные сооружения в регионах деятельности, поддерживает профессиональный, любительский и детский спорт.

В рамках спортивных праздников запланировано еще четыре лыжных соревнований до конца текущего года. Следующие пройдут в Ангарске, Красноярске и Нефтеюганске.