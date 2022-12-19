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В Башкирии мужчину осудили за получение высокого статуса в преступной иерархии. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2016 года подсудимый, будучи осужденным за наркопреступления на 5,5 лет лишения свободы, получил статус «положенец» и стал занимать одно из высших положений в преступной иерархии. Он получил в среде руководящие полномочия и осуществлял в колонии организационно-распорядительных функций в отношении других заключенных.

Мужчина проводил пропаганду традиций и правил, принятых в преступной среде, обеспечивал пополнение преступной касты новыми членами, назначал «смотрящих» за помещениями в колонии, разрешал спорные ситуации.

55-летнего заключенного признали виновными в преступлении, предусмотренным статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а также в вымогательстве с применением насилия 50 тысяч рублей у отбывшего наказание.

Подсудимый свою вину не признал вину. Ему было назначено наказание в виде 11 лет и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима.