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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:09

В Башкирии завершилась вакцинация от гриппа

Власти сообщили, основные группы риска населения защищены
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии завершилась вакцинация от гриппа. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как сообщает управление, прививочная кампания охватила 50,3% граждан региона. Таким образом, от инфекции были защищены основные группы риска населения.

Роспотребнадзор также заявил, что текущая эпидемиологическая ситуация в Башкирии не требует введения каких-либо ограничительных мер, в частности, системы QR-кодов, как в прошлом году в разгар новой волны коронавирусной пандемии.

Для профилактики заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями специалисты рекомендуют часто мыть руки с мылом, умывать лицо и промывать дыхательные пути при возвращении домой, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и обрабатывать гаджеты дезинфицирующими средствами.