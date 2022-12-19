В Башкирии похолодает до -24°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 20 декабря, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой регионального МЧС.

Жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Синоптики также прогнозируют снегопады. Ветер будет северо-западный, западный пять-десять метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной по сравнению с предыдущей. Столбики термометров опустятся до -14,-19°, при прояснениях – даже до -24°. Днем станет немного теплее, воздух прогреется до -10,-15°.

Автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее. Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы и туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.