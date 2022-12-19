Хабиров призвал крупные предприятия Башкирии продолжать вакцинировать сотрудников

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал крупные предприятия республики продолжать вакцинацию сотрудников от гриппа и ОРВИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал крупные предприятия республики продолжать вакцинацию сотрудников от гриппа и ОРВИ. Соответствующее поручение он озвучил на оперативном совещании в местном правительстве 20 декабря.

– Мы безусловно фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то. Крупные предприятия должны продолжать вакцинирование. Прошу на это обратить внимание, – сказал руководитель региона.

Напомним, на том же оперативном совещании Хабиров поручил Минздраву Башкирии следить за доступностью медицины на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.