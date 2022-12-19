МЧС предупредило жителей Башкирии о гололеде 20 декабря

20 декабря в Башкирии ожидается гололед, на дорогах гололедица Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 20 декабря, в Башкирии ожидается гололед, на дорогах гололедица. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредило региональное МЧС.

Напомним, 18 декабря в регионе прошел ледяной дождь. Сегодня температура воздуха повысится до +2°, на дорогах Уфы регистрируются подтопления. Уже завтра в Башкирии резко похолодает: ночью столбики термометров покажут -15,-20° (при прояснениях -22,-27°), днем -7,-12°. По республике пройдет небольшой снег, северо-западный ветер будет умеренным.