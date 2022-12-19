В Уфе упавшие деревья повредили 11 автомобилей

В Уфе упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 11 автомобилей, еще две машины пострадали при сходе снега и наледи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы упавшие деревья повредили 11 автомобилей, еще две машины пострадали в Советском и Ленинском районах при сходе снега и наледи. Об этом 19 декабря сообщило Управление гражданской защиты города.

– В период перепадов температуры и выпадения осадков нужно быть особенно осторожными и пешеходам, и водителям. Автолюбителям следует избегать превышения скорости, резких разворотов и торможений, исключить постоянные перестроения из ряда в ряд. Это поможет минимизировать риск стать участником ДТП, – передали в аварийном ведомстве.

В УГЗ также посоветовали водителям не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов, заборов, ненадежных конструкций и зданий.

Напомним, накануне в Башкирии прошел ледяной дождь. Сегодня в республике температура воздуха повысится до +2°, на дорогах Уфы регистрируются подтопления. Уже завтра столбики термометров резко опустятся вниз.