В Башкирии 19 декабря из-за непогоды отменили четыре рейса пригородных поездов

фото: vk.com // АО "Башкортостанская ППК"

В Башкирии сегодня, 19 декабря, из-за непогоды были отменены четыре рейса пригородных поездов. Об этом сообщила Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

В республике из графика движения вывели следующие маршруты электричек:

- №7432 «Уфа – Аша»;

- №7431 «Аша – Уфа»;

- № 7406 «Абдулино – Раевка»;

- №7404 «Раевка – Уфа».

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров поручил останавливать транспортное движение в случае ухудшения погодных условий. Накануне в регионе прошел ледяной дождь. Сегодня в республике температура воздуха повысится до +2°, на дорогах Уфы регистрируются подтопления. Уже завтра столбики термометров резко опустятся вниз.