Хабиров разнес чиновников из-за медленного строительства ледовых городков в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Глава Башкирии резко высказался в адрес чиновников районных администраций из-за медленной сдачи ледовых городков.

Сегодня, 19 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров разнес чиновников, ответственных за новогоднее оформление площадей и строительство ледовых городков.

С докладом о подготовке к празднованию Нового года выступала и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова, которая отметила, что все горки и ледовые городки должны сдать к 25 декабря. Хабиров оборвал ее выступление и обрушился с критикой на коммунальщиков и глав районных администраций.

- Почему именно 25 декабря? Там Новый год уже кончится. Разберитесь, Максим Васильевич (Забелин, руководитель администрации главы – Ред.). Сегодня 19 декабря, кто не сделал [ледовые городки] мне доложите, почему не сделали. Мы договаривались раньше, что ледовые городки до 10 декабря делаем. Каждый год вы вправо все сносите и сносите. Если я не начну там немножко рычать и шуметь, все у вас так идет. Ну давайте после Нового года откроем городки? Немедленно сегодня займитесь, - подчеркнул Хабиров.

Напомним, в этом году глава региона потребовал от чиновников сократить новогодние мероприятия для взрослых и сосредоточиться на детских.